Павло Василенко

Керівництво Барселони оголосило дату повернення на свій домашній стадіон «Камп Ноу». Після більш ніж двох років реконструкційних робіт частково відремонтована трибуна відкриється в суботу, 22 листопада, матчем чемпіонату Іспанії проти Атлетіка з Більбао.

Ремонтні роботи на «Камп Ноу» супроводжуються затримками та проблемами, і стадіон не буде повністю завантажений на перший матч після повернення. Матч Ла Ліги проти Атлетіка відбудеться з максимальною кількістю глядачів 45 401, згідно з виданими дозволами, а після завершення всіх робіт «Камп Ноу» зможе вмістити до 105 000 уболівальників. Керівництво каталонського клубу також сподівається прийняти матч Ліги чемпіонів проти Айнтрахта у грудні.

Згідно з наявною інформацією, реконструкція коштувала близько 1,5 мільярда євро. Очікується, що дах до стадіону буде зроблено у 2027 році, повідомляє AFP.

Клуб вже організував свій перший захід на «Камп Ноу», коли команда Гансі Фліка провела відкрите тренування перед 21 795 глядачами 7 листопада. Барселона вже отримала першу ліцензію в принципі, яка дозволяє проводити матч перед 27 000 глядачів, але клуб оцінив це як нерентабельне, і тому чекатиме дозволу для 45 000 осіб.