Циганков – про вихід на чемпіонат світу: «На це заслуговує Україна. На це заслуговує український народ»

Вінгер «Динамо» обіцяє битися за потрапляння на турнір в 2026 році

Нападник «Динамо» Віктор Циганков в своєму Instagram відреагував на поразку збірної України від Вельсу (0:1) у фіналі кваліфікації на чемпіонат світу-2022: «Це була мрія, і вона була так близько… Але вона нікуди не ділась, вона залишається з нами до наступного разу. І поки ми виходимо на футбольне поле, ми завжди будемо битись за неї. Тому що на це заслуговує Україна. На це заслуговує український народ. Вірю, що усі наші великі перемоги ще попереду. Слава Україні!» Нападник збірної України Роман Яремчук після поразки від Вельсу зізнався, що не вірив, що футбол може зробити так боляче.

Сергій Лук'яненко