Циганков: «росія – країна терорист. Що вам зробили діти?»

Вінгер збірної України прокоментував ракетний удар по рідному місту

Віктор Циганков / Фото: УАФ

Вінгер збірної України Віктор Циганков відреагував у своєму Instagram на ракетний удар рф по центру Вінниці. Місто є рідним для футболіста «Динамо».

Рідна Вінниця. Мирне, спокійне місто, де я зростав. Це мій дім. Сьогодні тут гинуть люди та палають у вогні зруйновані рашистськими ракетами будівлі. Вбиті діти. Що вам зробили діти, які тільки починають пізнавати життя? І це не тільки про Вінницю, а й про кожне місто нашої країни. Невже Європа та увесь світ вважає, що це стосується тільки нас, українців? Допоки наша нація не здається, ви у безпеці. Але якщо їх не зупинити, тоді ви будете наступні. росія - країна терорист і вони мають бути зупинені!

Три ракети армії рф влучили в цивільні об'єкти у Вінниці. Станом на 14 липня, 17:30, число загиблих зросло до 22, серед них 3 дитини. 39 осіб залишаються зниклими безвісти. Також повідомлялося про 52 поранених.

Раніше півзахисник збірної України Руслан Малиновський заявив, що рф відповість за свій злочин.