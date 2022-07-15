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Циганик назвав єдиного гравця, якого зараз може продати «Шахтар»

Журналіст заявив, що Матвієнка в «Аяксі» не буде
Футбол Українська Прем'єр-ліга
17:32
Циганик назвав єдиного гравця, якого зараз може продати «Шахтар»

Журналіст Ігор Циганик в шоу « Циганик лайв » відреагував на чутки про можливий перехід захисника « Шахтаря » Миколи Матвієнка в « Аякс ».

« Матвієнко в « Аяксі » – це фейк. Думаю, що фейк. Єдиний українець, якого « Шахтар » може зараз продати – Мудрік. Наскільки я розумію, там тривають переговори з « Брентфордом ». Навіть на цьому тижні були консультації, все триває, якісь нові умови.

Начебто говорять, що не готові Мудріка продавати, але пропонують свої умови. Після відповідей « Шахтар » бере паузу, знаєте, такий процес тривалий, це ще може 1,5 місяця бути.

А з приводу Матвієнко, зараз велику суму за нього дуже складно отримати. Це буде не дуже велика сума. Мудрік – так, більше 20 мільйонів євро. Чи дадуть за Матвієнко стільки ... це велике питання. Йому потрібно якісно відіграти Лігу чемпіонів, а потім розраховувати, щоб його продали ».

Раніше стало відомо, що Матвієнком також цікавиться « Арсенал ».

Петро Приходько
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Теги

Шахтар Донецьк Ігор Циганик Михайло Мудрік

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