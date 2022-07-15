Срна: «Йовічевіч заслужив бути тренером «Шахтаря», він – патріот»
Циганик назвав єдиного гравця, якого зараз може продати «Шахтар»
Журналіст заявив, що Матвієнка в «Аяксі» не буде
Журналіст Ігор Циганик в шоу « Циганик лайв » відреагував на чутки про можливий перехід захисника « Шахтаря » Миколи Матвієнка в « Аякс ».
« Матвієнко в « Аяксі » – це фейк. Думаю, що фейк. Єдиний українець, якого « Шахтар » може зараз продати – Мудрік. Наскільки я розумію, там тривають переговори з « Брентфордом ». Навіть на цьому тижні були консультації, все триває, якісь нові умови.
Начебто говорять, що не готові Мудріка продавати, але пропонують свої умови. Після відповідей « Шахтар » бере паузу, знаєте, такий процес тривалий, це ще може 1,5 місяця бути.
А з приводу Матвієнко, зараз велику суму за нього дуже складно отримати. Це буде не дуже велика сума. Мудрік – так, більше 20 мільйонів євро. Чи дадуть за Матвієнко стільки ... це велике питання. Йому потрібно якісно відіграти Лігу чемпіонів, а потім розраховувати, щоб його продали ».
Раніше стало відомо, що Матвієнком також цікавиться « Арсенал ».