Циганик назвав єдиного гравця, якого зараз може продати «Шахтар»

Журналіст Ігор Циганик в шоу « Циганик лайв » відреагував на чутки про можливий перехід захисника « Шахтаря » Миколи Матвієнка в « Аякс ».

Начебто говорять, що не готові Мудріка продавати, але пропонують свої умови. Після відповідей « Шахтар » бере паузу, знаєте, такий процес тривалий, це ще може 1,5 місяця бути.

А з приводу Матвієнко, зараз велику суму за нього дуже складно отримати. Це буде не дуже велика сума. Мудрік – так, більше 20 мільйонів євро. Чи дадуть за Матвієнко стільки ... це велике питання. Йому потрібно якісно відіграти Лігу чемпіонів, а потім розраховувати, щоб його продали ».