Поєдинок шостого туру Української Прем’єр-ліги між Вересом та Кудрівкою не відбувся у запланований час. Зустріч мала пройти в Рівному 12 вересня, однак її початок скасували через загрозу повітряних атак, повідомляє пресслужба УПЛ.

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Команди повинні були вийти на поле сьогодні, але безпекова ситуація не дозволила розпочати матч. Після консультацій відповідні служби ухвалили рішення про перенесення поєдинку.

Таким чином, Верес і Кудрівка зіграють між собою в інший день. Нові дату та час початку зустрічі визначить Дирекція УПЛ і повідомить про них додатково.

Раніше перенесли на іншу дату матч Кривбас – Харків.