Циганков потрапив до символічної збірної туру в Ла Лізі
Українець відзначився результативною дією за свою команду
29 хвилин тому
Фото - ФК Жирона
Український вінгер Жирони Віктор Циганков увійшов до команди тижня Ла Ліги за версією авторитетного порталу WhoScored після голу у ворота Алавеса (2:2) у матчі 25-го туру.
Фахівці оцінили виступ гравця каталонської команди у 7.81/10.
Циганков у нинішньому сезоні провів 21 матч за Жирону, забивши шість голів та оформивши два асисти.
Наступний поєдинок команда українця зіграє вдома 1 березня проти Сельти в рамках 26-го туру Ла Ліги. Початок зустрічі о 22:00 за Києвом.
