Вінгер збірної України Віктор Циганков поділився думками у зв'язку зі своїм переходом із Жирони до Аякса. Слова футболіста передає пресслужба нідерландського клубу.

Я сподіваюся привнести трохи позитивної енергії в клуб, у команду — і, можливо, у всі сфери життя. Це чудове відчуття, дуже приємно бути тут, і добре, коли на тебе хтось чекає, тож це справді чудове відчуття. Це величезний клуб з багатою історією та численними перемогами, і для мене — справжня честь мати можливість грати за цей клуб. Це команда, яка бореться за трофеї та постійно виступає в європейських турнірах. Це величезний клуб, і грати тут — чудова нагода.

Чесно кажучи, минулий тиждень для мене був не найкращим, але якщо говорити про інтерес з боку «Аякса», то дуже приємно знати, що вони були зацікавлені, і ми обговорювали цю можливість приїхати сюди та грати за цей клуб. Я знаю, що останні роки для цього клубу не були найкращими, а цей клуб має постійно бути на вершині, тож зараз знову розпочинається проект, спрямований на створення сильної команди, яка зможе конкурувати скрізь — не лише в Нідерландах, але, на мою думку, й у Європі.

Я просто хочу бути собою, давати з себе все. Я не люблю багато говорити, але на полі я намагатимуся робити все можливе для цього клубу. Тож я думаю, що можу принести, сподіваюся, трохи позитивної енергії для клубу, для команди та змагатися на всіх фронтах.

Останніми днями я розмовляв із Дейлі [Бліндом, – прим.] та Мічелом, і вони сказали, що чекають на мене тут. І, звісно, приємно знати, коли хтось на тебе чекає. Я працював із ними в Жироні, і приємно знати, що зможу працювати з ними й тут.