Павло Василенко

За інформацією ТаТоТаке, після вчорашніх перемовин в Амстердамі український вінгер Жирони Віктор Циганков ухвалив рішення погодитись на пропозицію Аяксу.

Угода має бути фіналізована найближчим часом. Очікувана сума трансферу – біля 3,5 млн євро. Контракт буде підписано на три роки. В ньому будуть прописані відсотки від наступного продажу.

У Жироні Циганков провів 119 матчів, у яких забив 20 голів та віддав 23 асисти.

Чинний контракт українця з клубом розрахований до 30 червня 2027 року.