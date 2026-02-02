Інфантіно вкотре заговорив про повернення рф до міжнародних змагань
ФІФА пробиває дно?
близько 3 годин тому
Фото - Getty Images
Президент ФІФА Джанні Інфантіно продовжує публічно виступати за повернення рф до участі в турнірах під егідою організації. Його слова наводить Sky Sports.
Ми безперечно повинні зняти санкції, вже час. Як мінімум на рівні юнацьких збірних. Ця дискваліфікація нічого не дала. І лише створила більше фрустрації та ненависті, - сказав Інфантіно.
