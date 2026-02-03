Інфантіно догрався! Очільник ФІФА з'явився на сайті «Миротворець»
Президент ФІФА Джанні Інфантіно після останніх заяв щодо повернення у футбол країни-агресора потрапив до бази порталу «Миротворець».
Центр дослідження злочинів проти нацбезпеки України кваліфікував слова Інфантіно, як гуманітарну агресію проти України, систематичну допомогу російсько-фашистським загарбникам та участь в інформаційно-пропагандистських провокаціях рф.
Центр «Миротворець» просить правоохоронців дати оцінку висловлюванням очільника ФІФА, спрямованих на підрив національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, а також інших правопорушень.
Ексгравець збірної України заявив про неприпустимість допуску рф до змагань ФІФА.
