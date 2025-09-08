Туніс достроково вийшов на чемпіонат світу 2026
Орли з Карфагену здолали у відбірковому матчі Екваторіальну Гвінею
близько 2 годин тому
фото - Yahoo
Збірна Тунісу гарантувала собі путівку на чемпіонат світу з футболу, який відбудеться у 2026 році. У матчі африканського відбору команда здобула перемогу над Екваторіальною Гвінеєю з рахунком 1:0.
Після восьми турів Туніс впевнено очолює групу H, маючи у своєму активі 22 очки. Найближчий переслідувач, збірна Намібії, відстає на 10 балів і розташувався на другій сходинці з 12 очками.
Для Тунісу це буде третій поспіль вихід на мундіаль та сьомий в історії. Водночас команді ще жодного разу не вдалося подолати груповий етап світової першості.
Чемпіонат світу 2026. Відбірковий турнір. Африка. Група H
Екваторіальна Гвінея - Туніс 0:1 (Бен Ромдхан 90+4)