Зідан очолить збірну Франції після чемпіонату світу 2026
Тренер замінить на цій посаді Дідьє Дешама
28 хвилин тому
Колишній головний тренер мадридського Реала Зінедін Зідан стане наставником збірної Франції після завершення чемпіонату світу 2026 року. Він змінить на цій посаді Дідьє Дешама, який працює з триколірними з 2012 року. Про це повідомляє Defensa Central з посиланням на журналіста RMC After Foot Жилберта Брисбуа.
Дідьє Дешам піде у 2026 році. Через рік у нас буде Зідан! Яка радість, все вирішено!, – заявив Брисбуа.
Зідан очолював Королівський клуб у періоди з 2016 по 2018 рік та з 2019 по 2021 рік. Під його керівництвом Реал тричі вигравав Лігу чемпіонів, двічі чемпіонат Іспанії та Суперкубок країни.
Нагадаємо, що 5 вересня матчем проти Франції у Вроцлаві (Польща) розпочне свій шлях у відборі на ЧС збірна України. У групі D, окрім цих збірних, також зіграють Ісландія та Азербайджан.