Колишній головний тренер мадридського Реала Зінедін Зідан стане наставником збірної Франції після завершення чемпіонату світу 2026 року. Він змінить на цій посаді Дідьє Дешама, який працює з триколірними з 2012 року. Про це повідомляє Defensa Central з посиланням на журналіста RMC After Foot Жилберта Брисбуа.

Дідьє Дешам піде у 2026 році. Через рік у нас буде Зідан! Яка радість, все вирішено!, – заявив Брисбуа.

Зідан очолював Королівський клуб у періоди з 2016 по 2018 рік та з 2019 по 2021 рік. Під його керівництвом Реал тричі вигравав Лігу чемпіонів, двічі чемпіонат Іспанії та Суперкубок країни.

Нагадаємо, що 5 вересня матчем проти Франції у Вроцлаві (Польща) розпочне свій шлях у відборі на ЧС збірна України. У групі D, окрім цих збірних, також зіграють Ісландія та Азербайджан.