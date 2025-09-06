Каталонська Барселона запропонувала півзахиснику Френкі де Йонгу новий контракт, повідомляє El Mundo Deportivo.

За даними джерела, у запропонованій угоді для 28-річного нідерландця передбачено зниження зарплати. Керівництво клубу впевнене, що де Йонг погодиться на продовження співпраці з Барселоною.

Діючий контракт футболіста розрахований до 30 червня 2026 року, а Transfermarkt оцінює його вартість у 45 мільйонів євро. Минулого сезону де Йонг провів за команду 46 матчів, забив два голи і зробив дві результативні передачі.

Раніше були названі головні претенденти на перемогу в Лізі чемпіонів 2025/2026.