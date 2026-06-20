Олександр Сукманський

На стадіоні BBVA відбудеться історичний поєдинок між збірними Тунісу та Японії. Саме ця зустріч стане 1000-м матчем в історії чемпіонатів світу з футболу.

Для збірної Тунісу цей матч має особливе значення, адже поразка може серйозно ускладнити шанси команди на вихід до плейоф.

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Свій виступ на турнірі тунісці розпочали з розгромної поразки від Швеції з рахунком 1:5. Це стало найбільшою невдачею команди в історії виступів на чемпіонатах світу та призвело до відставки головного тренера Сабрі Лямуші. Новим наставником команди став Ерве Ренар, який отримав завдання виправити ситуацію.

Наразі Туніс має лише одну перемогу в останніх восьми матчах за двох нічиїх і п’яти поразок. Три останні поєдинки команда програла з загальним рахунком 1:11.

Японія стартувала на чемпіонаті світу нічиєю з Нідерландами — 2:2. Команда двічі відігравалася по ходу зустрічі, перервавши серію з шести поспіль перемог.

Під керівництвом Хадзіме Моріясу японці розраховують уперше в історії подолати стадію 1/8 фіналу чемпіонату світу. Водночас команда не може зіграти на нуль уже в десяти поспіль матчах мундіалів.

Статистика особистих зустрічей говорить на користь Японії. З шести попередніх матчів японська збірна виграла п’ять, зазнавши лише однієї поразки. Зокрема, на чемпіонаті світу 2002 року Японія перемогла Туніс з рахунком 2:0.

Серед цікавих статистичних показників варто відзначити, що три з п’яти м’ячів, які Туніс пропустив від Швеції, були забиті ударами з-за меж штрафного майданчика. Крім того, в останніх п’яти офіційних матчах тунісців забивали обидві команди.

У Японії шість з семи останніх голів були забиті після перерви, а команда не грала дві нічиї поспіль в основний час з березня 2023 року.

Серед гравців, за якими варто стежити, виділяються Еліас Ашурі у складі Тунісу та Кокі Огава у складі Японії. Ашурі може вперше вийти у стартовому складі на цьому турнірі, тоді як Огава результативно виходив на заміну в двох останніх матчах збірної.

Перед матчем Туніс не повідомляв про нові кадрові втрати. У складі Японії через травму коліна не зіграє Такефуса Кубо.

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Експерти GGBET оцінюють шанси команд у матчі Туніс — Японія так: коефіцієнт на перемогу Туніса — 7.64, на перемогу Японії — 1.47. Хто вийде сильнішим — обирай свій варіант на ggbet.ua. Все буде GG!

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