Павло Василенко

Федерація футболу Тунісу офіційно підтвердила звільнення тренера національної збірної Сабрі Лямуші після поразки від Швеції з рахунком 1:5. Місцеві ЗМІ повідомили про це рішення вчора, але тепер його підтвердив керівний орган туніського футболу.

Згідно з початковим оголошенням федерації, звільнення відбулося за взаємною згодою, а цю посаду обійме Мондер Кебає. Він також очолював команду в період 2019-2022 років. Однак після цієї заяви туніські футбольні керівники, очевидно, змінили своє початкове рішення і зрештою оголосили, що команду очолить Ерве Ренар, який до кількох місяців тому тренував Саудівську Аравію.

Ренар дебютує у збірній Африки проти Японії 21 червня у другому турі групового етапу чемпіонату світу 2026 року.

«Федерація футболу Тунісу оголошує про призначення Ерве Ренара головним тренером національної збірної до кінця чемпіонату світу 2026 року. Він вступить на посаду сьогодні. Угода також передбачає початок переговорів після завершення чемпіонату світу щодо довгострокової співпраці на основі конкретних спортивних цілей», – написала пресслужба федерації.

Лямуші увійшов в історію як перший тренер, звільнений лише після одного матчу на чемпіонаті світу. Його призначили в січні, і він виграв лише один із п'яти матчів як головний тренер збірної Тунісу, здобувши перемогу над Гаїті з рахунком 1:0 у своєму першому матчі.

Лямуша критикували за тактичні помилки команди та відсутність бачення розвитку, що було видно у поразках у контрольних матчах від Австрії (0:1) та Бельгії (1:5).