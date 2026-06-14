Сергій Разумовський

У першому турі групового етапу чемпіонат світу-2026 збірна Японії врятувала нічию у матчі проти Нідерландів. Поєдинок групи F завершився результативною нічиєю — 2:2.

Перший тайм минув без забитих м’ячів, а всі головні події розгорнулися вже після перерви. На 51-й хвилині Нідерланди вийшли вперед завдяки голу Вірджила ван Дейка. Втім, перевага «ораньє» трималася недовго: уже на 57-й хвилині Кейто Накамура відновив рівновагу.

Невдовзі нідерландці знову повели в рахунку. На 64-й хвилині Саммервілл відзначився ефектним ударом і зробив рахунок 2:1 на користь своєї команди. Однак Японія не здалася й наприкінці зустрічі змогла вирвати очко.

На 88-й хвилині Даїті Камада, відомий українським уболівальникам за матчами проти Шахтаря у складі Кристал Пелас, ударом головою вразив ворота Нідерландів. Голкіпер Барт Вербругген був близький до сейву, однак м’яч усе ж опинився у сітці.

Таким чином, Нідерланди та Японія розпочали виступи на чемпіонаті світу-2026 з одного набраного очка. Інший матч групи F між Швецією та Тунісом відбудеться пізніше.

Чемпіонат світу-2026. Груповий етап, перший тур

Нідерланди – Японія 2:2

Голи: ван Дейк, 51, Саммервілл, 64 – Накамура, 57, Камада, 88

Нідерланди: Вербрюгген, Думфріс, ван Геке, ван Дейк, ван де Вен, Ґравенберх (Аке, 81), де Йонг, Рейндерс (Тімбер, 70), Саммервілл (Копмейнерс, 70), Мален (Депай, 70), Ґакпо (Броббі, 84).

Японія: Дзіон Судзукі, Ватанабе (Томіясу, 75), Танігучі, Х. Іто, Доан (Сугавара, 75), Камада, Сано, Накамура, Кубо (Огава, 75), Маеда (Дзюня Іто, 66), Уеда (Шіогаї, 84).

Попередження: Саммервілл, Депай, ван де Вен