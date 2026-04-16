Туран очікує важкого матчу проти АЗ попри перевагу в три м'ячі
Турецький фахівець висловився щодо майбутнього протистояння
близько 3 годин тому
Головний тренер Шахтаря Арда Туран поділився очікуваннями від матчу-відповіді чвертьфіналу Ліги конференцій проти АЗ Алкмар (3:0 – перша гра). Слова фахівця передає пресслужба клубу.
Дуже важливий матч очікує на нас завтра. По-перше, я дуже поважаю нідерландську футбольну культуру, те, як вони грають, і АЗ також. Робитимемо все, щоб успішно провести поєдинок. Думаю, це буде важкий матч, та ми ментально готові до нього.
Два голи за один тайм з Лехом? Звичайно, ви ніколи не знаєте, чи цього не повториться. Сподіваємося, цього не станеться. Утім ми повинні бути готові до всього. Ми не знаємо, що відбудеться за 90 хвилин. Це важко, але потрібно завжди знати, як вирішувати ситуацію, якщо щось таке виникне.
Також Туран заявив про мету команди пробитися до фіналу Ліги конференцій.
