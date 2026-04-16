Головний тренер Шахтаря Арда Туран поділився очікуваннями від матчу-відповіді чвертьфіналу Ліги конференцій проти АЗ Алкмар (3:0 – перша гра). Слова фахівця передає пресслужба клубу.

Дуже важливий матч очікує на нас завтра. По-перше, я дуже поважаю нідерландську футбольну культуру, те, як вони грають, і АЗ також. Робитимемо все, щоб успішно провести поєдинок. Думаю, це буде важкий матч, та ми ментально готові до нього.

Два голи за один тайм з Лехом? Звичайно, ви ніколи не знаєте, чи цього не повториться. Сподіваємося, цього не станеться. Утім ми повинні бути готові до всього. Ми не знаємо, що відбудеться за 90 хвилин. Це важко, але потрібно завжди знати, як вирішувати ситуацію, якщо щось таке виникне.