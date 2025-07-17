Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран розповів, чи вплине перемога в першому матчі з рахунком 6:0 на ставлення футболістів «гірників» до фінського Ільвеса. Також фахівець висловився щодо можливої ротації у порівнянні з першою грою.

«Передусім ми поважаємо гру у футбол, поважаємо суперника, адже це наша робота і ми маємо поважати опонента. Ми добре знаємо їхню гру. У першій зустрічі ми перемогли 6:0, а сьогодні важко здолати будь-яку команду у світі з таким рахунком, я говорив про це і після тієї гри. Але той поєдинок уже в минулому. Завтра спробуємо зіграти якнайкраще й знову перемогти, адже, якщо ми цього не зробимо, гра обов’язково нас покарає. Тому ми будемо максимально готовими до завтрашнього поєдинку. Ротація? У нас немає такого поняття, як ротація, тому що маємо 24 хороші футболісти та багато матчів. На завтра оберемо 11 найкращих для реалізації своєї стратегії».

Також Туран розповів, якою бачить ідеальну гру донецького Шахтаря.

«Звісно, маємо певне ігрове бачення і хочемо діяти як в атаці, так і в обороні всією командою. Це дуже важливо. Але у футболі найголовніше – правильно відігравати окремі епізоди. Можуть бути моменти, коли доведеться десятьма польовими гравцями захищатися протягом 20 хвилин, хоча ми цього, авжеж, не прагнемо. Хочемо грати разом як в атаці, так і в обороні. Коли ми атакуємо, прагнемо до якісних переходів у захист. І коли обороняємося, так само бажаємо грамотно переходити в атаку. Окрім того, приділяємо величезну увагу стандартам, адже зараз у футболі чотири з десяти голів забиваються саме зі стандартів, тож і цьому аспекту необхідно надавати значення. Обговорюємо всі ці моменти, але, як я вже сказав, найважливіше – правильно діяти в кожному конкретному епізоді. Чого б не вимагав момент, ми маємо бути до цього готові. Саме тому прагнемо мати всебічно збалансовану команду», – сказав Туран на прес-конференції.

Матч-відповідь між Ільвесом і донецьким Шахтарем запланований на 17 липня. Якщо команда Турана успішно подолає цей етап, то наступним суперником стане турецький Бешикташ.

У разі невдачі гірники продовжать боротьбу в Лізі конференцій, де на них чекатиме нідерландський АЗ Алкмар.