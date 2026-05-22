Туран після фінального матчу Шахтаря в сезоні заговорив про Степаненка
Досвідчений центрхав завершив ігрову кар'єру
близько 1 години тому
Арда Туран / Фото - ФК Шахтар
Головний тренер Шахтаря Арда Туран висловився про завершення кар'єри екскапітана донеччан Тараса Степаненка. Його слова наводить пресслужба клубу.
Я мав честь бути його тренером певний період і також дуже добре знаю його та можу запевнити, що це дійсно справжня легенда. Він неймовірний і як гравець, і просто як людина. Щиро бажаю успіху йому та його родині. Для всіх нас це дуже чутливий момент. Зичу йому всього найкращого вже в нових починаннях, - розповів Туран.
