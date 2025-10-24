Головний тренер Шахтаря Арда Туран після матчу 2 туру Ліги конференцій проти Легії (1:2) оцінив перформанс голкіпера Кирила Фесюна. Його слова наводить пресслужба клубу.

23-річний воротар отримав шанс дебютувати за Шахтар на євроарені.

Передусім, якщо я ставлю у склад одного воротаря, то не маю думати, чи було б інакше, якби грав інший, адже я поважаю всіх своїх футболістів. Щодо Фесюна, він дуже цінний воротар, дуже перспективний, його чекає гарне майбутнє. На цьому рівні він навчатиметься через помилки. Він має високу якість у грі в пас, чудово працює ногами, але вдосконалюватиметься лише через ігрову практику. Ніхто не навчається без помилок, і я ніколи не забиратиму у своїх гравців право на помилку.

У мене є 24 футболісти, і в цьому щільному графіку з далекими поїздками мені потрібен кожен із них. Я пишаюся ними, а цю поразку ми ще зможемо компенсувати. Я дуже задоволений грою Фесюна, і, якби довелося зіграти цей матч ще раз, знову поставив би його в склад, - розповів Туран.