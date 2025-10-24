Колишній голкіпер донецького Шахтаря Юрій Вірт в інтерв’ю сайту «Український футбол» проаналізував стартовий склад «гірників» на поєдинок другого туру основного етапу Ліги конференцій проти Легії (1:2).

«За дві-три години до початку гри я однозначно очікував на перемогу Шахтаря, але коли побачив стартовий склад, то в мене одразу з’явилися сумніви щодо цього. Не зрозумів пріоритети Турана...

Шахтар не заслужив, не награв на перемогу. Справедливіше б виглядала нічия, але гол на останніх секундах став шоком для донеччан, а часу відігратись вже не було».