Вірт: «З таким складом Шахтаря на хороші результати розраховувати не варто»
Експерт проаналізував невдачу «гірників» у єврокубках
близько 1 години тому
Колишній голкіпер донецького Шахтаря Юрій Вірт в інтерв’ю сайту «Український футбол» проаналізував стартовий склад «гірників» на поєдинок другого туру основного етапу Ліги конференцій проти Легії (1:2).
«За дві-три години до початку гри я однозначно очікував на перемогу Шахтаря, але коли побачив стартовий склад, то в мене одразу з’явилися сумніви щодо цього. Не зрозумів пріоритети Турана...
Шахтар не заслужив, не награв на перемогу. Справедливіше б виглядала нічия, але гол на останніх секундах став шоком для донеччан, а часу відігратись вже не було».
Також Вірт зазначив, що Туран тримає в голові два поєдинки поспіль проти київського Динамо.
«Спершу Шахтарю ще з Кудрівкою грати в десятому турі УПЛ, не забуваймо. Однак, так, повторюсь, можливо, Туран і думає вже про матчі з Динамо…
Він надав ігрову практику в єврокубках гравцям, які мають її обмаль. Однак із таким складом на хороші результати розраховувати на міжнародній арені не варто, що ми й побачили».
Після двох турів Шахтар має у доробку три залікові пункти та посідає 17 сходинку в турнірній таблиці Ліги конференцій.
У третьому турі Ліги конференцій «гірники» на формально домашньому полі прийматиме ісландський Брейдаблік (6 листопада).
