Туран пояснив, що спонукало його робити ротацію в програшному поєдинку Ліги конференцій
Донеччани поступилися Легії
23 хвилини тому
Арда Туран / Фото - ФК Шахтар
Головний тренер Шахтаря Арда Туран після матчу 2 туру Ліги конференцій проти Легії (1:2) пояснив рішення дати шанс резервістам. Його слова наводить пресслужба клубу.
Це був матч, який ми можемо компенсувати, можемо відігратися згодом. Саме тому ми обрали такий склад. В іншому разі Ліга конференцій для нас важливіша за все, але ми змушені діяти так, адже маємо тривалі переїзди й постійно стикаємося з великою кількістю травм. Якщо подивитися загалом, усі українські команди, які виступають у Європі, роблять те саме через певні труднощі на кордоні та довгі подорожі, - пояснив Туран.
Лідер проти чемпіона, львівське дербі та матч команд-відкриттів у Житомирі.
Поділитись