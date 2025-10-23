Михайло Цирук

У пʼятницю, 24 жовтня, поєдинком Олександрії та Епіцентру стартує десятий тур УПЛ. У беззаперечно центральному матчі, який закриватиме його програму, лідер чемпіонату, криворізький Кривбас, завітає в гості до чинного чемпіона - київського Динамо. Проте й окрім зустрічі в Києві на нас чекає чимало цікавого.

Карпати в колись гарячому львівському дербі зустрінуться з Рухом, Металіст 1925 у Житомирі прийме ЛНЗ, і ця пара також варта серйозної уваги, а господарі Центрального міського стадіону, Полісся, вирушать до столиці на зустріч з Оболонню. Пропонуємо до вашої уваги анонс чергового ігрового вікенду в українській національній першості.

Пʼятниця, 24 жовтня

15:30 Олександрія - Епіцентр

На старті сезону все виглядає так, що цим командам доведеться напружено боротися за власне виживання, і подібні лобові матчі в цій справі є дуже важливими. Містяни випереджають новачка УПЛ лише на два очки, тож у разі перемоги гостей команди можуть помінятися місцями в турнірці. Епіцентр підійде до гри на емоційному підйомі після сенсаційної перемоги над Карпатами (3:1), тоді як Олександрія з чотирьох останніх матчів виграла лише один.

Прогноз ХSPORT.ua - Олександрія не програє

18:00 Верес - Зоря

Недалеко від дна турнірної таблиці пішов і рівненський Верес, і зараз має відрив від зони перехідних матчів лише в один бал. Щоб зміцнити позиції, потрібно спробувати перемогти приблизно рівну собі Зорю, тим більше що за перемогами в Рівному вже скучили: востаннє підопічні Олега Шандрука тішили своїх уболівальників ще 12 вересня у матчі проти Кудрівки (2:0).

Прогноз ХSPORT.ua - нічия

Субота, 25 жовтня

13:00 Металіст 1925 - ЛНЗ

Однозначно тіньовий центральний матч туру, адже якби турнірна таблиця формувалася лише за підсумками останніх пʼяти турів, то ці дві команди розташовувалися б на четвертому та третьому місцях відповідно.

ЛНЗ набрав 10 очок в останніх чотирьох матчах УПЛ, розгромивши Шахтар (4:1) та обігравши міцний, на старті сезону, Колос (1:0). Металіст 1925 хоч і припустився осічки в останньому матчі з Кудрівкою (1:1), до цього також демонстрував непогану форму, тож чекаємо на якісну битву в Житомирі.

Прогноз ХSPORT.ua - нічия

15:30 Карпати - Рух

Львівське дербі вже відверто не те, адже обидві команди мають чимало проблем на старті сезону. Рух взагалі провалився, і нещодавня перемога над Колосом (2:0) стала лише ложкою меду в діжці дьогтю, адже команда Федика продовжує йти на передостанньому, 15 місці в таблиці. Не можуть знайти стабільності й Карпати, чергуючи перемоги з осічками. Зокрема, в останньому матчі зелено-білі сенсаційно поступилися Епіцентру (1:3), тож тепер численні вболівальники точно вимагатимуть реабілітації.

Прогноз ХSPORT.ua - перемога Карпат

18:00 Оболонь - Полісся

Цілком до снаги дати бій фаворитам в цьому сезоні київській Оболоні, і пивовари вже це підтверджували, зокрема нічиїми з Металістом 1925 (0:0) та Динамо (2:2). Зупинити житомирське Полісся, яке в останніх пʼяти матчах УПЛ набрало 13 очок, звісно, буде дуже непросто, проте досвід перемог над цим суперником на своєму полі столична команда вже має.

Прогноз ХSPORT.ua - перемога Полісся

Неділя, 26 жовтня

13:00 Полтава - Колос

У Кропивницькому зійдуться команди, що потрапили в кризу. Для Полтави, яка програла чотири останні матчі чемпіонату, ця криза вже перетворилася на справжню катастрофу, хоча відставання від зони перехідних матчів не таке вже й велике - лише два очки.

Не набагато краща ситуація й у Колоса: команда Костишина також не перемагає у чотирьох матчах поспіль, три з яких програла. Різниця хіба в тому, що ковалівці перед цим видали досить якісний старт сезону, і тепер це дозволяє триматися на плаву та посідати досить солідне сьоме місце в таблиці. Втім тенденція, однозначно, тривожна.

Прогноз ХSPORT.ua - перемога Колоса

15:30 Шахтар - Кудрівка

На легку прогулянку, після матчу єврокубків, може сподіватися донецький Шахтар, адже в перспективи Кудрівки створити проблеми гірникам якось не надто віриться. Однак у самої команди Турана цих проблем останнім часом стільки, що якась ймовірність сенсації у цій парі таки залишається.

Прогноз ХSPORT.ua - перемога Шахтаря

18:00 Динамо - Кривбас

динамо

А от на київське Динамо очікує надзвичайно складний матч. Команді Шовковського, яка не перемагає в УПЛ уже 5 матчів поспіль, і так зараз непереливки, а тут, після виїзду до Туреччини, біло-сині зустрінуться з командою, яка виграла три з чотирьох останніх матчів та сенсаційно вирвалася в лідери чемпіонату. Якщо не зібратися, тут уже й славнозвісна безпрограшна серія в чемпіонаті може опинитися під загрозою.

Прогноз ХSPORT.ua - нічия

У матеріалі використані фото Getty images, УПЛ