Колишній асистент головного тренера Шахтаря Юрій Беньо після матчу другого туру загального етапу Ліги конференцій проти Легії (1:2) прокоментував дії ультрас варшавського клубу.

Це суто фанатські настрої. Більшість поляків дійсно підтримують Україну. Вони розуміють, звідки вітер віє. За останні два роки Росія вливає дуже великі кошти в пропаганду тут: спонсорує опозиційних політиків, використовує медійні ресурси. Вони дуже зацікавлені в тому, щоб розсварити нас, і використовують усе, включно з історичними моментами.

Це той самий сценарій, що відбувається в Словаччині, Угорщині та Румунії. Більшість поляків це розуміють. Так, завжди є якась частка радикальних груп або тих, хто діє за великі гроші, і зараз російська пропаганда шукає саме цих ультраправих та націоналістів, спонсорує їх та поширює ці явища.

Абсолютно не відчуваю неприязне ставлення до себе у Польщі. Я спілкуюся з людьми в клубі та з пересічними громадянами. Вони дуже цікавляться, запитують, і підтримка відчувається. Вони самі кажуть, що Росія дійсно почала розкачку та вкладає великі кошти.

Але більшість поляків — свідомі люди. Вони чудово розуміють: якщо Україна не вистоїть, їм доведеться вступати у безпосередній контакт з агресором. І ніхто з них цього не хоче, – заявив Беньо в інтерв'ю ua.tribuna.com.