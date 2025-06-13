Новий головний тренер Шахтаря Арда Туран розповів, хто буде йому допомагати в донецькій команді.

«Моїм першим помічником є Керем Яваш, який раніше працював зі збірною Туреччини, з Фатіхом Терімом. Він молодий, але має великий досвід. Також тренером воротарів є Емрах Каракован. Зараз він працює з національною збірною Туреччини. Він молодий, але має досвід.

І Карло з нами. Я дуже щасливий, бо дуже хочу працювати з Карло Ніколіні. Я хочу добре попрацювати з ним, бо він дуже важливий для мене. Він знає лігу, знає культуру «Шахтаря». Це дуже важливо для мене. Я дуже щасливий! Я знову працюватиму з Карло, тепер уже як тренер. Він мій помічник. Але для мене він легенда. Я багато чого навчуся в нього. Я дуже радію з цього приводу.

І Сінан Сарікурт і Мерт Сомай, двоє молодих помічників тренера. Один із них аналізує гру, інший займається тактикою. І нарешті, наш професор і тренер із фізпідготовки – Утку Алемдароглу. Він трохи божевільний. Думаю, гравці його не люблять. Але він дуже заряджений, готовий працювати. Побачимо, що станеться за п’ять днів», – цитує Турана клубна пресслужба.