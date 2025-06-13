Туран представив своїх помічників у Шахтарі
Фахівець розкрив подробиці
близько 2 годин тому
Новий головний тренер Шахтаря Арда Туран розповів, хто буде йому допомагати в донецькій команді.
«Моїм першим помічником є Керем Яваш, який раніше працював зі збірною Туреччини, з Фатіхом Терімом. Він молодий, але має великий досвід. Також тренером воротарів є Емрах Каракован. Зараз він працює з національною збірною Туреччини. Він молодий, але має досвід.
І Карло з нами. Я дуже щасливий, бо дуже хочу працювати з Карло Ніколіні. Я хочу добре попрацювати з ним, бо він дуже важливий для мене. Він знає лігу, знає культуру «Шахтаря». Це дуже важливо для мене. Я дуже щасливий! Я знову працюватиму з Карло, тепер уже як тренер. Він мій помічник. Але для мене він легенда. Я багато чого навчуся в нього. Я дуже радію з цього приводу.
І Сінан Сарікурт і Мерт Сомай, двоє молодих помічників тренера. Один із них аналізує гру, інший займається тактикою. І нарешті, наш професор і тренер із фізпідготовки – Утку Алемдароглу. Він трохи божевільний. Думаю, гравці його не люблять. Але він дуже заряджений, готовий працювати. Побачимо, що станеться за п’ять днів», – цитує Турана клубна пресслужба.
За підсумками сезону 2024/25 Шахтар набрав 62 залікові бали та фінішував на підсумковому третьому місці у турнірній таблиці Української Прем'єр-ліги.
За час ігрової кар'єри Туран захищав кольори турецьких Галатасараю, Істанбул Башакшехиру та Манісаспору, а також іспанських Атлетіко з Мадриду та Барселони.
На посаді тренера 38-річний фахівець працював лише з турецьким Еюпспором.