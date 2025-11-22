Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран прокоментував виїзну перемогу над київською Оболонню (6:0).

«Дуже добре, що ми зуміли відзначитися таким справді важливим голом в кінці першого тайму гри. Після червоної нам стало легше пресингувати внаслідок чисельної більшості. Сьогодні на цю гру також стояла не менш важлива задача зберегти усіх наших виконавців без травм, без пошкоджень. Дуже добре, що ми зуміли виконати цю мету.

Це була справді тяжка виїзна гра і я переконаний, що було б дуже тяжко мріяти про подібний фінальний рахунок, не знаючи майбутнього розвитку подій», – сказав Туран в ефірі УПЛ ТБ.