Сергій Разумовський

Наставник Шахтаря Арда Туран визнаний найкращим тренером сезону в українській Прем'єр-лізі. Про результати голосування повідомила пресслужба УПЛ.

За підсумками анкетування всіх 16 клубів титул найкращого в сезоні-2025/26 здобув Арда Туран. Молодий турецький фахівець повернув Шахтарю чемпіонський титул і довів донецький клуб до півфіналу Ліги конференцій, що стало одним із ключових міжнародних досягнень команди у звітному сезоні. У підсумку Турена згадали 14 клубів із 15 можливих, адже за правилами учасники не мають права голосувати за представників власного клубу.

З мінімальним відставанням фінішував керманич сенсаційного віце-чемпіона України 2026 року Віталій Пономарьов. У його активі — історичне досягнення ЛНЗ, яке зуміло заявити про себе на найвищому рівні національного футболу. Ім’я Пономарьова з’явилося у 13 анкетах, що підкреслює високий рівень довіри з боку колег по чемпіонату.

Третій результат продемонстрував Руслан Ротань. Після сезону зі срібними медалями з Олександрією — найвищим здобутком у історії цього клубу — він перед стартом кампанії 2025/26 очолив Полісся і привів житомирську команду до перших в історії бронзових нагород УПЛ. Ротаня відзначили в 11 опитувальних листах.

Загалом під час опитування клуби назвали вісім тренерів, що свідчить про високу конкуренцію і широкий вибір гідних кандидатур. Результати продемонстрували, що в сезоні-2025/26 саме поєднання стабільності в чемпіонаті та виразних виступів на євроарені стало вирішальним чинником для визначення найкращого наставника.

Раніше Туран висловився щодо трансферу захисника Юхима Коноплі з Шахтаря до Боруссії Менхенґлах.