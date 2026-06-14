Осічка Анчелотті на старті Мундіалю. Бразилія не змогла обіграти Марокко
За бразильців відзначився Вінісіус
близько 2 годин томуПідписатися в
Збірні Бразилії та Марокко зіграли внічию у матчі групового етапу чемпіонату світу-2026. Зустріч квартету С завершилася з рахунком 1:1.
Пентакампеони, які вийшли на гру без Неймара у заявці, провалили дебют поєдинку. На 21-й хвилині півзахисник ПСВ Ісмаель Сайбарі вивів марокканців вперед, забивши у ворота Аліссона. Бразильці відігралися за 11 хвилин зусиллями Вінісіуса Жуніора, який змістився у центральну зону та поцілив під дальню стійку.
У другому таймі Бразилія володіла ініціативою, проте вирвати перемогу не змогла.
Чемпіонат світу-2026. 1-й тур. Група С
Бразилія — Марокко — 1:1
Голи: 0:1 – Сайбарі, 21, 1:1 – Вінісіус, 32
Відео MEGOGO
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