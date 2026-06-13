Павло Василенко

Польський захисник Томаш Кендзьора знову гратиме за Динамо. Як повідомляє ТаТоТаке, трансфер гравця ПАОКа перебуває на фінальній стадії. 32-річний поляк готовий повернутися до Києва. Остаточне рішення узгоджується на сімейній раді.

Якщо не виникне фінальних перешкод, Кендзьора підпише контракт з біло-синіми терміном на два роки. Перехід коштуватиме Динамо трохи більше одного мільйона євро.

Томаш грав за Динамо з 2017 року по 2022 рік: 198 матчів, сім голів, 20 результативних передач.

За ПАОК він виступає з січня 2023 року, спочатку на правах оренди за 250 тисяч євро, а потім греки викупили його у киян за 400 тисяч.

В минулому сезоні польський футболіст провів 42 матчі і віддав асист.

Динамо розпочне сезон матчами першого раунду відбору Ліги Європи, які відбудуться 9 і 16 липня.

Сьогодні київський клуб оголосив про перехід голкіпера з Першої ліги.