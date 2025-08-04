Головний тренер Шахтаря Арда Туран поділився аналізом матчу стартового туру української Прем’єр-ліги проти Епіцентра (1:0). Слова фахівця передає пресслужба клубу.

Сьогодні мені сподобався початок гри, перші 20 хвилин – ми мали багато моментів, щоб забити. Але, як бачите, не вдалося реалізувати ці ранні нагоди, і після цього гра стала для нас складнішою. Вони теж дуже добре зіграли проти нас, показали хорошу оборону. Але ми старалися, тиснули щохвилини, у всі моменти ми діяли добре. Я дуже задоволений першим матчем, тому що важливо перемагати на цьому етапі. Ми також показали гарний футбол. Тепер будемо шукати більш атакувальні рішення, працюємо над цим. І я дуже задоволений оборонною роботою, а також грою деяких футболістів, які вийшли з дуже хорошою енергією. Це дуже важливо для нас, адже наша ідея – це одна команда, одна родина. Ніяких ротацій, нічого подібного. Мої гравці дуже важливі для мене, вони як мої брати. І сьогодні я побачив щось дуже цінне в цьому сенсі. Я дуже радий цій ідеї.

Виступ команди? Це не моя робота, я думаю, це завдання журналістів – робити оцінки. Я дивлюсь на кожен момент з точки зору як захисту, так і атаки. Думаю, ви самі бачили, що це була дуже складна гра. Я вважаю, вона була навіть важчою, ніж проти «Панатінаїкоса» чи «Бешикташа», тому що це був перший матч, старт сезону, і ще грали о 15:30. Я розумію, що поєдинок був непростим, і дуже задоволений ним. Якщо я виграю перший матч, то для мене це 10 з 10.

Я вже казав раніше, це важливо: час початку матчу, проти кого ти граєш, з якою командою – усе це має значення. Але мені подобається фізична реакція моїх футболістів. І я розумію, що це нелегко. Я хочу змінити багато речей одночасно, зокрема й у захисті. Змінити ментальність за один місяць складно, але ми щодня намагаємось робити все якнайкраще – і в захисті, і в атаці. Але якщо ти хочеш мати таку ментальність, ти маєш бути готовим до фізичних навантажень на 100 відсотків. І я не хочу чути жодних виправдань від своїх гравців. Вони дуже добре попрацювали за останні півтора місяця. Мені подобається їхня енергія, вони добре тренувалися. Ми на правильному шляху, але якщо я зараз скажу, що за місяць ми все змінили, це буде неправдою. У нас є мрія на майбутнє, але йдемо до неї крок за кроком.