Головний тренер Шахтаря Арда Туран після перемоги у матчі стартового туру української Прем’єр-ліги проти Епіцентра (1:0) поділився враженнями від України та місцевого стилю футболу. Слова фахівця передає пресслужба клубу.

Перш за все, щодо країни, вона мені подобається, мені особисто тут подобається. Усі усміхаються. Я розумію, що зараз непростий час для, як я сказав, нашої країни, для України. Бо якщо я тут, ми разом. Але попри все, усі усміхаються, усі намагаються мені допомогти. Це чудово. І для мене це важливіше за футбол. Тому дякую всім: уболівальникам, дітям – усім.

Я теж намагаюся бути ближчим до людей – фотографуюсь, підписую футболки. Щодо іншого запитання, я поважаю ідею, що футбол є футбол, і всі однакові. Звісно, якщо в суперника є стратегія, план на гру з акцентом на захист, я це поважаю. Ні, я не кажу, що сьогодні гра була занадто закритою.

Навпаки, це добре для футболу, тому що ти маєш грати з огляду на всі його аспекти: і в захисті, і в атаці. Якщо суперник добре обороняється, потрібно шукати більше рішень в атаці. Сьогодні вони дуже добре захищалися, і ми намагалися це змінити. Міняли фулбеків, запускали їх в обіграш, діяли простіше. Один з таких епізодів ви бачили, коли ми забили.

Це й є наша ідея: якщо ти не поважаєш суперника і його ідеї, ти не знайдеш рішення. Я поважаю будь-яку футбольну ідею, навіть якщо вона проти мене. Це моя робота – знаходити рішення. І це дуже добре для українського футболу: якщо ти маєш фізичні якості, якщо маєш інші сильні сторони, то можеш оборонятись. Бо, коли я був гравцем, ми перемагали найсильніші команди в історії саме завдяки обороні. Я поважаю це, це моя філософія. Якби я сказав щось інше, це було б неправдою.