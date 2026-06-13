Олександр Сукманський

Збірна Туреччини повертається на чемпіонат світу та розпочне виступ на ЧС-2026 матчем проти Австралії, яку вважають аутсайдером групи D. Гра відбудеться 14-го червня та розпочнеться о 7:00 за київським часом.

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Для австралійців це вже шостий поспіль вихід до фінальної частини мундіалю. Найкращим результатом команди залишається вихід до 1/8 фіналу, а на чемпіонаті світу 2022 року Австралія вперше в історії здобула дві перемоги в межах одного турніру.

Втім, стартові матчі на світових першостях традиційно складаються для збірної Австралії невдало. Поразка від Франції з рахунком 1:4 у Катарі стала четвертою поспіль невдачею команди в перших поєдинках чемпіонатів світу.

Путівку на ЧС-2026 австралійці здобули завдяки другому місцю в третьому раунді азійської кваліфікації, де здобули п’ять перемог, чотири рази зіграли внічию та зазнали однієї поразки.

Туреччина підходить до турніру після успішного періоду. Команда дійшла до чвертьфіналу Євро-2024, піднялася до дивізіону А Ліги націй УЄФА та майже без втрат пройшла кваліфікацію на чемпіонат світу. Шлях до фінальної частини мундіалю завершився перемогами з рахунком 1:0 над Румунією та Косовом у плей-оф.

З початку 2025 року підопічні Вінченцо Монтелли здобули 11 перемог, один раз зіграли внічию та зазнали лише двох поразок. Єдиними командами, які змогли обіграти турків за цей період, стали Іспанія та Мексика.

В офіційних матчах чемпіонатів світу Туреччина має стовідсотковий показник у зустрічах зі збірними Азійської конфедерації, вигравши всі чотири такі поєдинки. Австралія ж за всю історію виступів на мундіалях здобула лише дві перемоги у 12 матчах проти європейських команд.

Серед гравців, які можуть стати ключовими у цьому протистоянні, виділяється австралійський форвард Тете Єнгі, який відзначився голом у дебютному матчі за національну команду. У складі Туреччини варто звернути увагу на Оркуна Кекчю, який нещодавно забив у матчі проти Північної Македонії після результативного сезону в Бешикташі.

Напередодні гри Австралія отримала кадрові новини щодо основного нападника Мохамеда Туре, який пропустив одне з тренувань. У Туреччини в останньому товариському матчі проти Венесуели не зіграли Кенан Йилдиз та Ферді Кадиоглу.

З огляду на поточну форму команд та статистику останніх матчів, саме Туреччина підходить до зустрічі в статусі фаворита.

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Попереду матч Австралія — Туреччина. Експерти GGBET вважають, що перевагу мають турки. Їх перемогу оцінюють з коефіцієнтом 1.72, тоді як австралійців — з коефіцієнтом 5.2. Хто візьме гору? Обирай свій варіант на ggbet.ua!

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