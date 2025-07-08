Павло Василенко

Трабзонспор цікавиться вінгером іспанської Жирони Віктором Циганковим. Турецький клуб розглядає варіант з трансфером Циганкова за схемою оренди з правом викупу.

Повідомляється, що найбільшою проблемою на шляху трансферу є місце народження зірки збірної України – Нагарія (Ізраїль), повідомляє Taka Gazete.

Наразі відносини між Ізраїлем і Туреччиною є зіпсованими, зокрема після нападу ХАМАС, коли турецький президент Реджеп Тайїп Ердоган став на бік ісламістської сторони.

Відзначимо, що в Трабзонспорі вже виступає троє українців – захисник Арсеній Батагов, вінгер Олександр Зубков і нападник Данило Сікан. Також повідомлялося про інтерес турецького клубу до хавбека Шахтаря Артема Бондаренка.