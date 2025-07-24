Барселона продовжує підготовку до старту нового сезону, а головний тренер команди Ханс-Дітер Флік займається формуванням складу для боротьби на внутрішній арені та в єврокубках.

Оскільки найближчим часом не заплановано жодного міжнародного турніру, німецький фахівець зможе працювати із повноцінною обоймою гравців. Однак перед вильотом до Азії, де каталонці проведуть серію контрольних матчів, Фліку довелося скоротити склад до 26 футболістів.

Наставник має намір дати шанс проявити себе молодим талантам, і це рішення спричинило відсіювання деяких досвідчених виконавців. За рішенням тренера до списку не потрапили півзахисник Оріоль Ромеу та нападник Пау Віктор.

Як повідомляє Barca Universal, обидва гравці не поїдуть з командою в турне, залишаться в Іспанії і вже зараз змушені підшукувати нові варіанти для продовження кар'єри.

Раніше повідомлялося, що Барселона орендувала Маркуса Решфорда в Манчестер Юнайтед.