Сергій Разумовський

Саудівський Аль-Ахлі оголосив про припинення співпраці зі спортивним директором Руї Педру. Контракт із 48-річним португальцем розірвали за взаємною згодою сторін, а рішення набуло чинності 3 вересня.

Клуб подякував Педру за роботу та побажав йому успіхів у подальшій кар’єрі. Тимчасово виконувати обов’язки спортивного директора буде Осама Хаусауї, який раніше працював асистентом на цій посаді та зробив значний внесок у розвиток молодіжної академії Аль-Ахлі. Руї Педру очолив спортивний напрям саудівського клубу в жовтні 2025 року.

Журналіст Саша Тавольєрі повідомив, що причиною звільнення могли стати кілька випадків імовірної корупції. За його інформацією, провідні футболісти Аль-Ахлі Меріх Демірал, Едуар Менді та Айвен Тоні нібито наполягали на припиненні співпраці з португальцем.

Один із можливих епізодів, за даними журналіста, стосується переходу до Аль-Ахлі українського півзахисника Артема Бондаренка. Тавольєрі стверджує, що футболіст і його агент вимагали зарплату в розмірі 1,3 мільйона євро на рік, тоді як у підсумку гравцеві запропонували 2,5 мільйона євро. Причини такої різниці, за інформацією журналіста, не пояснювалися.

Водночас офіційно Аль-Ахлі не повідомляв про можливі корупційні порушення. Клуб обмежився інформацією про припинення співпраці за взаємною згодою сторін.

Нагадаємо, Артем Бондаренко приєднався до Аль-Ахлі 21 серпня, перейшовши із Шахтаря.