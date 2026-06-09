Сергій Разумовський

Кудрівка здобула путівку до української Прем’єр-ліги на сезон-2026/2027, у драматичному матчі-відповіді плейоф пройшовши Агробізнес. Основний час завершився нічиєю 2:2, додаткові 30 хвилин переможця не визначили, а в серії пенальті точнішою виявилася Кудрівка – 3:2.

Перший гучний епізод стався на 24-й хвилині. Арбітр спочатку призначив пенальті у ворота Агробізнеса після падіння Мачелюка в штрафному, однак після перегляду повтору змінив рішення. Одинадцятиметровий скасували, а футболіст Кудрівки отримав жовту картку за симуляцію.

Втім, ще до перерви Мачелюк усе ж став ключовою фігурою атаки. На 40-й хвилині він відгукнувся на передачу у штрафному майданчику, випередив захисників і переграв Хмеловського, вивівши Кудрівку вперед.

Після перерви Агробізнес додав в активності й уже на 49-й хвилині був близький до гола: Нижник пробивав із кількох метрів, але Яшков здійснив ефектний сейв, після чого м’яч ще й влучив у стійку. Тиск господарів дав результат на 69-й хвилині, коли Богдан Козак виграв боротьбу в повітрі та ударом головою зрівняв рахунок.

Кудрівка відповіла на 81-й хвилині. Артем Лєгостаєв, який щойно вийшов на поле, першим дотиком пробив із меж штрафного й знову вивів свою команду вперед – 2:1. Проте втримати перемогу в основний час не вдалося. На 89-й хвилині Думанюк сфолив у власному штрафному, а Толочко на 90+1-й впевнено реалізував пенальті – 2:2.

У додатковий час команди діяли обережніше й уникнути серії пенальті не змогли. Післяматчеві удари вийшли нервовими: суперники не реалізували половину спроб, але вирішальний момент краще витримала Кудрівка. Перемога 3:2 у серії принесла команді історичне право зіграти в УПЛ.

УПЛ, плейоф за місце, матч-відповідь

Агробізнес – Кудрівка 2:2 (0:0 – перший матч; 2:3 – пен.)

Голи: Б. Козак 69, Толочко 90+1 (пен.) – Мачелюк 39, Лєгостаєв 81

Агробізнес: Хмеловський (Підківка, 120), Гаврушко, Сидоренко, Нижник, Слива, Толочко, Палюх (Б. Козак, 46), Теплий (Зінь, 88), Сьомка (Нич, 46), Кузьмін (Різник, 46), Лень (Боровський, 88).

Кудрівка: Яшков, Мачелюк, Векляк, Потімков, Фарина (Пушкарьов, 115), Думанюк, Нагнойний (Мельничук, 86), Сторчоус (Глущенко, 73), Беляєв (Макосо, 85), Овусу (Лєгостаєв, 78), О. Козак (Світюха, 73).

Попередження: Слива 8, Різник 76 – Мачелюк 25, Беляєв 37, Векляк 77, Думанюк 90, Світюха 113, Макосо 116.