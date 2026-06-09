Павло Василенко

Динамо офіційно презентувало домашній та виїзний комплекти форми команди на сезон 2026/27, дизайн яких натхнений багаторічною спадщиною клубу, його впізнаваною айдентикою та ключовими моментами в історії. Нова форма поєднує класичні елементи клубного стилю із сучасним баченням футбольної естетики, повідомляє пресслужба київського клубу.

«Виїзна футболка ФК Динамо Київ сезону 2026/27 – це сучасна данина одній із визначних подій в історії клубу, присвячена 40-річчю перемоги в Кубку володарів кубків УЄФА 1986 року. Глибокий чорнильно-синій відтінок створює стриману основу, тоді як вертикальні елементи у світло-зеленому кольорі морської хвилі додають контрасту та візуальної глибини. Делікатні білі деталі та стримані бокові акценти врівноважують дизайн, формуючи образ, який шанує минуле в сучасному виконанні», – йдеться у заяві клубу.

Динамо в минулому сезоні посіло четверте місце в чемпіонаті та виграло Кубок України.

В новому сезоні команда Ігоря Костюка зіграє у першому раунді відбору Ліги Європи.