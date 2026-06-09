Колишній чемпіон світу у надважкому дивізіоні британець Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO) для Ring Magazine поділився думками щодо перспектив тимчасового володаря титулу WBC німця Агіта Кабаєла (27-0, 19 КО).

«Я вважаю, що Агіт готовий, адже він викликає на бій Олександра Усика. Агіт уже давно перебуває на цьому рівні, і зараз він готовий. Мені кортить на це подивитися. Думаю, він зможе впоратися з цим тягарем мішені на спині. У нього є потенціал, щоб стати абсолютним лідером у надважкій вазі. Ми ще не бачили в ньому жодної вразливості.

Хоча він уже давно перебуває на цьому рівні, різниця в тому, що коли ти стаєш чемпіоном, ти перетворюєшся на мішень, а це величезний тиск. Зараз це помітно по Усику. Він під прицілом, тому що люди чекають на найменший прояв вразливості. Агіт має потенціал. Ми хочемо побачити, чи зможе він стати чемпіоном, щоб дізнатися, чи виправдає він наші очікування».