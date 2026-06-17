Сергій Разумовський

За даними грецького ресурсу Paraskhnio.gr, у ПАОКу готуються до зміни наставника. Разван Луческу найближчим часом має залишити посаду головного тренера команди, а замінити його може колишній керманич Шахтаря Маріно Пушич.

Повідомляється, що грецький клуб уже досяг домовленості з боснійсько-хорватським спеціалістом. Наразі сторонам залишилося лише дочекатися офіційного підтвердження змін у тренерському штабі.

Спершу ПАОК має оголосити про припинення співпраці з Луческу, який очолював команду протягом останніх п’яти років. Після цього очікується офіційна заява про призначення Пушича новим головним тренером.

Ця кадрова перестановка може бути цікавою і для українських уболівальників. За результатами жеребкування ПАОК є потенційним суперником київського Динамо у другому кваліфікаційному раунді Ліги Європи.

Щоб це протистояння відбулося, команда зі столиці України має пройти перший раунд відбору, де на неї чекає румунська Університатя Клуж.

Також нагадаємо, що Пушича було звільнено з посади головного тренера Шахтаря, після того, як він програв Динамо чемпіонський титул у сезоні-2024/25. Тоді «гірники» фінішували навіть не другими, посівши третю позицію.