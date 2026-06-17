Динамо дізналося потенційного суперника у другому раунді кваліфікації Ліги Європи
З ким може зіграти київська команда?
23 хвилини томуПідписатися в
Фото - УЄФА
У швейцарському Ньоні відбулося жеребкування другого раунду кваліфікації Ліги Європи сезону 2026/27.
У цьому жеребкуванні взяло участь київське Динамо, яке виступає в Лізі Європи як володар Кубка України.
Щоб потрапити до другого раунду кваліфікації, київському клубу необхідно обіграти команду Університатя Клуж з Румунії в прешому раунді відбору Ліги Європи.
Суперником Динамо (якщо пройде Університатю Клуж) став ПАОК (Греція).
Київській команді потрібно пройти чотири раунди, щоб потрапити до основного етапу ЛЄ. У разі невдачі в одному з раундів – передбачений перехід до Ліги конференцій.
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