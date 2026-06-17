Павло Василенко

Завдяки хет-трику в матчі проти Алжиру (3:0), капітан збірної Аргентини забив 16 голів на чемпіонаті світу, зрівнявшись із Мірославом Клозе у списку найкращих бомбардирів турніру.

Мессі, який зіграв на своєму шостому чемпіонаті світу, продовжує розширювати свої досягнення, які охоплюють понад два десятиліття. Він дебютував у 2006 році в Німеччині, де забив свій перший гол у ворота Сербії та Чорногорії.

Однак, найважливішою главою в його світовій історії став 2022 рік. У Катарі аргентинський капітан привів Аргентину до жаданого титулу чемпіонів світу, забивши сім голів і знову будучи визнаним найкращим гравцем турніру.

У свої 38 років він продовжує вирішувати матчі, бити рекорди та творити історію. Хет-трик у грі проти Алжиру дозволив йому зрівнятися з Клозе на вершині рейтингу бомбардирів чемпіонату світу, і тепер йому бракує лише одного гола, щоб стати єдиним найкращим бомбардиром турніру, що є лише питанням часу.