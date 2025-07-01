Павло Василенко

Монако оголосив про ще один цікавий трансфер. Ансу Фаті – офіційно гравець клубу.

22-річний вінгер провів марно сезон у Барселоні, оскільки головний тренер каталонців Хансі Флік не бачив для нього місця у своїх планах і рідко випускав його на поле.

Шансом Фаті на відновлення кар'єри стане оренда у Монако. Клуб із князівства забезпечив собі можливість викупу у Барселони за 11 мільйонів євро.

Це ще один цікавий хід Монако перед сезоном 2025/26. Раніше до команди приєдналися Ерік Дайєр та Поль Погба, який повертається після дискваліфікації за допінг.

Монако прагне нових підкріплень. Нещодавно з'явилися новини, що клуб розглядає можливість придбання Марка-Андре тер Штегена. Однак він не був зацікавлений у такому кроці.

Монако зіграє у наступному розіграші Ліги чемпіонів. Минулого сезону вони посіли третє місце у найвищому французькому дивізіоні.