Стало відомо, скільки Барселона може заробити на трансфері Фаті
Футболіст продовжить кар'єру у Франції
21 хвилину тому
Ансу Фаті стане новим гравцем Монако Журналіст Фабріс Хоукс із RMC Sport розкрив умови угоди з Барселоною.
Цього сезону Ансу не зіграв значної ролі у складі Хансі Фліка, зігравши лише 298 хвилин без жодного гола чи результативної передачі.
Цього літа вихованця Ла Масії буде віддано в оренду в Монако. Гравець уже пройшов медичне обстеження та підписав контракт. Бракує лише офіційної заяви, що підтверджує всю угоду.
Фабріс Хокінс повідомив, що клуб із князівства забезпечив собі опцію викупу у розмірі 11 мільйонів євро. Якщо пункт буде активовано, Барселона отримає відсоток від наступного трансферу.
Монако завершив сезон на третьому місці у Лізі 1. Команда Аді Хюттера зіграє у наступному розіграші Ліги чемпіонів.