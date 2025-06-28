Павло Василенко

Ансу Фаті стане новим гравцем Монако Журналіст Фабріс Хоукс із RMC Sport розкрив умови угоди з Барселоною.

Цього сезону Ансу не зіграв значної ролі у складі Хансі Фліка, зігравши лише 298 хвилин без жодного гола чи результативної передачі.

Цього літа вихованця Ла Масії буде віддано в оренду в Монако. Гравець уже пройшов медичне обстеження та підписав контракт. Бракує лише офіційної заяви, що підтверджує всю угоду.

Фабріс Хокінс повідомив, що клуб із князівства забезпечив собі опцію викупу у розмірі 11 мільйонів євро. Якщо пункт буде активовано, Барселона отримає відсоток від наступного трансферу.

Монако завершив сезон на третьому місці у Лізі 1. Команда Аді Хюттера зіграє у наступному розіграші Ліги чемпіонів.