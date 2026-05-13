Бразильський Фламенго не прийняв оновлену трансферну пропозицію Шахтаря щодо лівого вінгера Раяна Роберто. Про це повідомляє Flazoeiro.

За даними джерела, донецький клуб зробив чергову спробу домовитися про перехід перспективного футболіста та запропонував за нього дев’ять мільйонів євро гарантованої виплати. Ще один мільйон євро був передбачений у вигляді бонусів. Йшлося про придбання 85% економічних прав на гравця.

Втім, керівництво Фламенго вирішило відхилити цю пропозицію. Бразильський клуб оцінює свого таланта вище та наразі хоче отримати за Раяна Роберто десять мільйонів євро фіксованої суми, а також додаткові бонусні виплати. Саме такі фінансові умови у Фламенго вважають більш прийнятними для потенційного продажу гравця.

Шахтар залишається одним із клубів, які проявляють предметний інтерес до 19-річного вінгера. Водночас конкуренція за футболіста може зрости, адже за ситуацією навколо Роберто також стежать французький Лілль та португальська Бенфіка. Однак, як зазначає джерело, офіційних пропозицій від цих клубів на адресу Фламенго поки що не надходило.

Наразі Раян Роберто продовжує тренувальний процес із командою Фламенго U-20. При цьому футболіст не бере участі в офіційних матчах молодіжної команди. У клубі обережно підходять до переговорів щодо його майбутнього та не поспішають ухвалювати остаточне рішення стосовно можливого трансферу.

У поточному сезоні Раян Роберто провів за Фламенго U-20 15 матчів. У цих поєдинках він забив п’ять голів і віддав одну результативну передачу. Також він уже має досвід виступів за першу команду бразильського клубу, за яку зіграв два матчі.

Раніше повідомлялося, що Шахтар пропонував за Роберто 8 мільйонів євро.