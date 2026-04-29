Володимир Кириченко

Шахтар зробив офіційну пропозицію в розмірі 8 мільйонів євро щодо трансферу лівого вінгера Фламенго Раяна Роберто. Про це повідомляє Globo.

Наразі сторони ведуть переговори. У клубі планують продовжити угоду з молодим футболістом, контракт якого чинний до березня 2027 року. Водночас на ситуацію впливає відсутність чітких перспектив у першій команді.

Напередодні Фламенго відсторонив 18-річного гравця від матчів першої команди та U-20 через його небажання продовжувати контракт із клубом.

Минулого тижня Фламенго викупив ще 20% прав на гравця за 1,5 млн реалів (близько 256 тис. євро) і зараз володіє 70% (решта належить Атлетіку Паранаенсе).

Пропозиція Шахтаря стосується 80% прав. За цією угодою Фламенґу продасть 50% (отримавши близько 5,1 млн євро) і збереже 20% для можливого майбутнього продажу.

У разі переходу до Шахтаря Роберто планують залучити до першої команди. Пропозиція українського клубу, який виступить у наступному розіграші Ліги чемпіонів, позитивно оцінюється гравцем та його оточенням.

У сезоні-2026 у складі команди U-20 вінгер зіграв 15 матчів у всіх турнірах, забив 6 голів та віддав 1 асист.