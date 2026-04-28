Сергій Разумовський

Бразильський Фламенго відсторонив від команди 18-річного вінгера Раяна Роберто, яким цікавиться донецький Шахтар. Причиною такого рішення стала позиція самого футболіста та його оточення щодо можливого трансферу до українського клубу.

За інформацією Planeta do Futebol, Раян та його родина повідомили керівництву Фламенго, що Шахтар зробив вигіднішу пропозицію, а сам гравець зацікавлений у переході саме до складу «гірників». Після цього бразильський клуб відреагував жорстко й поставив молодому футболісту ультиматум.

Зокрема, Раяну дали зрозуміти, що він не матиме ігрової практики у Фламенго доти, доки не погодиться продовжити контракт із клубом. Таким чином, ситуація навколо талановитого вінгера помітно загострилася, а його майбутнє нині залишається відкритим.

Окремо зазначається, що перемовини з родиною футболіста вів Жозе Боту. Раніше він працював у структурі Шахтаря, а зараз обіймає посаду директора у Фламенго, тож добре знайомий з українським клубом і його підходами на трансферному ринку.

Чинний контракт Раяна Роберто з Фламенго розрахований до березня 2027 року. Водночас уже в жовтні 2026 року футболіст матиме право підписати попередню угоду з іншим клубом, якщо сторони не домовляться про новий контракт. Це може суттєво вплинути на подальший розвиток подій у перемовинах між гравцем, його нинішнім клубом і потенційними претендентами.

Раніше у Шахтарі публічно заявили про незадоволеність Лігою конференцій.