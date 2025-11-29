У суботу, 29 листопада, ПСЖ проведе виїзний поєдинок проти Монако у 14 турі Ліги 1. У попередній грі Ліги чемпіонів з Тоттенхемом Ілля Забарний отримав лише трохи ігрового часу, проте у майбутньому матчі його участь у стартовому складі цілком імовірна.

За даними Le Parisien, український захисник може посісти місце у центрі оборони поряд із Вільямом Пачо.

Зазначимо, що у складі Монако виступає російський півзахисник Олександр Головін. Стартовий свисток зустрічі Монако – ПСЖ пролунає о 18:00. У сезоні 2025/26 Забарний провів за ПСЖ 16 матчів у всіх турнірах, забивши один м'яч.

Раніше ПСЖ із Забарним здолав Тоттенгем у матчі з вісьмома голами.