Журналіст – про гру Забарного в ПСЖ: «Він нікуди не годиться»
Бертран Латур критично оцінив гру українського захисника
близько 2 годин тому
Ілля Забарний/фото: ПСЖ
Журналіст Canal+ Бертран Латур висловився про становище українського захисника ПСЖ Іллі Забарного та оцінив поточну ситуацію навколо гравця.
«Ілля Забарний – гравець, у якого вкладено великі гроші. Це не означає, що ми повинні продавати його цієї зими і що він нікуди не годиться, але наразі він перебуває набагато нижче тих, хто стоїть вище за нього в ієрархії.
Урок, який ми засвоїли від початку сезону, поки не надто драматичний, але він є: резервні гравці в кожному матчі доводять, що їм не слід брати активнішої участі у матчах», – сказав Латур в ефірі Canal Football Club.
