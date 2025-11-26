Журналіст Canal+ Бертран Латур висловився про становище українського захисника ПСЖ Іллі Забарного та оцінив поточну ситуацію навколо гравця.

«Ілля Забарний – гравець, у якого вкладено великі гроші. Це не означає, що ми повинні продавати його цієї зими і що він нікуди не годиться, але наразі він перебуває набагато нижче тих, хто стоїть вище за нього в ієрархії.

Урок, який ми засвоїли від початку сезону, поки не надто драматичний, але він є: резервні гравці в кожному матчі доводять, що їм не слід брати активнішої участі у матчах», – сказав Латур в ефірі Canal Football Club.