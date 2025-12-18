Алонсо подякував Луніну за вирішальний сейв у матчі Кубка Іспанії
Коуч особисто поспілкувався з українським воротарем після матчу проти Талавери
17 хвилин тому
Головний тренер Реала Хабі Алонсо високо оцінив гру українського голкіпера Андрія Луніна після напруженого поєдинку Кубка Іспанії проти Талавери.
Нагадаємо, мадридський клуб здобув складну перемогу з рахунком 3:2. Кульмінацією зустрічі став епізод на останніх хвилинах, коли Лунін виконав блискучий сейв і не дозволив супернику перевести гру в овертайм.
Після фінального свистка Алонсо провів емоційну розмову з українцем у роздягальні та окремо відзначив його дії.
Ти чудовий, Андрію. Сейв наприкінці матчу став результатом правильного позиціонування та повної зосередженості. Ти врятував команду від овертайму і зайвого фізичного навантаження, передає слова Алонсо Marca.
Також зазначається, що президент клубу Флорентіно Перес та керівництво Реала стабільно підтримують Луніна. У клубі розуміють складність його становища, адже українському воротареві доводиться конкурувати за місце у стартовому складі з одним із найсильніших голкіперів світу Тібо Куртуа.