Головний тренер Реала Хабі Алонсо високо оцінив гру українського голкіпера Андрія Луніна після напруженого поєдинку Кубка Іспанії проти Талавери.

Нагадаємо, мадридський клуб здобув складну перемогу з рахунком 3:2. Кульмінацією зустрічі став епізод на останніх хвилинах, коли Лунін виконав блискучий сейв і не дозволив супернику перевести гру в овертайм.

Після фінального свистка Алонсо провів емоційну розмову з українцем у роздягальні та окремо відзначив його дії.

Ти чудовий, Андрію. Сейв наприкінці матчу став результатом правильного позиціонування та повної зосередженості. Ти врятував команду від овертайму і зайвого фізичного навантаження, передає слова Алонсо Marca.

Також зазначається, що президент клубу Флорентіно Перес та керівництво Реала стабільно підтримують Луніна. У клубі розуміють складність його становища, адже українському воротареві доводиться конкурувати за місце у стартовому складі з одним із найсильніших голкіперів світу Тібо Куртуа.