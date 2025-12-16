Президент Вереса Іван Надєїн під час зібрання наглядової ради висловився щодо матчу 15 туру УПЛ з Металістом 1925, який не був дограний. Його слова наводить пресслужба клубу.

Є офіційна позиція клубу. Для нас ключове - рішення КДК. Після того, як арбітр зупинив гру - клуби вже не впливають на ситуацію. Далі працює Регламент. Якщо хтось намагається змусити йти нас на якісь домовленості, тиснути на клуб у різні способи, щоб ми йшли на якесь нерегламентне рішення - цього не буде. Ми чекаємо на рішення КДК. Але сьогодні ми хотіли б обговорити цю історію публічно

Закон - суворий, але він суворий для всіх. Компроміс із законом зробить небезпечні преценденти для майбутнього. Дозволити одним - будуть маніпулювати всі. Ми чотири роки граємо під час великої війни. Усі знають про можливі проблеми з електропостачанням. І уся відповідальність за це лежить на організаторах гри. Повинен бути робочий генератор, він повинен бути готовий до використання. Ми в неділю були на Динамо. Там перед грою запустили генератори.

За 4 роки - це перший випадок подібної безвідповідальності організаторів матчу. Менеджмент Металіста 1925 маніпуляціями в медіа і тиском на інші клуби намагається приховати свою халатність. З повагою ставлюся до власників і керівників клубу. Але не розумію менеджерів, які шукають винних. Винен у них Верес, який тричі виходив на гру, хоча міг цього не робити, - пояснив Надєїн.